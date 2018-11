Appeasement gegenüber politischem Islam bedroht Freiheit

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Asia Bibi wurde aus dem Gefängnis entlassen und versteckt sich irgendwo in Pakistan. Aus Wut, sie bisher nicht gefasst zu haben, attackiert der islamistische Mob wahllos Christen. Anders als in Sachsen sind das wirklich Hetzjagden. Westliche Diplomaten versuchen sich an der Quadratur des Kreises: Wie schafft man es, Asia Bibi ins Ausland zu bringen, ohne dass die pakistanische Regierung ihr Gesicht verliert und die Islamisten ihren Terror weiter eskalieren lassen? Die Zeit drängt. Es ist eine Kopfprämie gegen die Christin ausgesetzt, die wegen angeblicher Beleidigung des Propheten neun Jahre in einer Todeszelle gefangen war. Die Hetzmeute besteht auf ihrem Tod.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)