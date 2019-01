Der alte Hass auf die Juden und der neue Antisemitismus

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die „Protokolle der Weisen von Zion“ wurden unter dem Titel „Das jüdische Programm zur Welteroberung“ zum ersten Mal zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Russland veröffentlicht. Seither bedienten sich alle antisemitischen Bewegungen dieses Machwerks in ihrer Hetze gegen die Juden, allen voran die Nazis. Schon in den 1930er-Jahren wurden die „Protokolle“ als Fälschung erkannt, was ihrer Verbreitung jedoch nicht sonderlich schadete.

