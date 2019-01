Unsere Verfassung als Keuschheitsgürtel des Staates

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Was war früher? Die Henne oder das Ei? In die gleiche Kategorie seltsamer Fragen gehört es, ob das Recht der Politik zu folgen habe oder die Politik dem Recht. Die palavernde Klasse gibt in ihrer Mehrheit dem Recht den Vorrang. Dagegen wäre an sich nichts einzuwenden, ginge es nur um die Klarstellung, dass das Mehrheitsprinzip nicht ausreicht, wenn Grundfragen der Würde des Menschen, seiner Freiheit und seines Eigentums verhandelt werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)