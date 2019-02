Multilateralismus: Warum Trump recht hat und Merkel nicht

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Noch nie haben so viele Amerikaner wie am vergangenen Wochenende an der jährlichen Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen, und noch nie wurde dort so unverhohlen Kritik an einem amerikanischen Präsidenten geäußert. Die Konferenz zelebrierte geradezu den Schulterschluss zwischen den Trump-Gegnern im außen- und sicherheitspolitischen Establishment der USA auf der einen und den (west-)europäischen Regierungschefs, Außen- und Verteidigungsministern auf der anderen Seite. Es wäre eine Untertreibung, wollte man lediglich von einer frostigen Atmosphäre zwischen dieser transatlantischen „Allianz für den Multilateralismus“ und den Vertretern des Weißen Hauses sprechen. Das unausgesprochene und dennoch unüberhörbare Leitmotiv der Westeuropäer und ihrer amerikanischen Freunde war „Regimewechsel“: Der Donald müsse weg, von ihm gehe die größte Gefahr für die liberale Weltordnung aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)