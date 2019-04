Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

„Wer war Petrus? Er hat dreimal gekräht.“ In einem Vortrag „Über die Dummheit“, den er 1937 in Wien hielt, wählte Robert Musil diesen Satz als Beispiel für „abkürzendes Verdichten“. Der „ehrlichen Dummheit“ der poetischen Verkürzung stellte Musil die gar nicht so harmlose „höhere Dummheit“ gegenüber, die „eigentliche Bildungskrankheit“, nämlich „Unbildung, Fehlbildung, falsch zustande gekommene Bildung“. DummheitI und Dummheit II gehen gern Hand in Hand.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2019)