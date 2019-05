Tierisch ernst: 30-Stunden-Woche, Enteignungen, Sozialismus

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Unsinn gibt es in jedem Wahlkampf, manches ist bald vergessen, einiges aber bleibt. Noch harmlos, weil hoffentlich folgenlos, ist der Populismus, der sich an die Mitbürger mit dem IQ eines Feuerlöschers wendet. In diese Kategorie gehört die Forderung nach zwei zusätzlichen Feiertagen und einer 30-Stunden-Woche, mit der sich SP-Spitzenkandidat Andreas Schieder bei denen einwamperln will, die er für Proletarier hält. Aber warum nicht 28 Stunden und drei Feiertage? Ein staatlich garantiertes Gratisfrühstück mit Milchkaffee und zwei glutenfreien Bio-Kipferln an jedem Arbeitstag wäre auch nicht schlecht.