Wie politisch korrekt war das lateinische Mittelalter?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2019)

Jetzt zum Meinungs-Newsletter anmelden Erhalten Sie täglich eine Auswahl der besten Meinungen der „Presse“-Redaktion. Ergänzt um Gastkommentare und den Kolumnen unserer „Querschreiber“. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft

Meistgelesen

Wer „Islamophobie“ in eine Internetsuchmaschine eingibt, erhält rund zwei Millionen Ergebnisse, bei „Christenverfolgung“ nur eine halbe Million. Ein von der Muslimbruderschaft in die Welt gesetztes ideologisches Konstrukt, das jegliche Kritik am Islam als „rassistisch“ diffamiert, bekommt also bei Weitem mehr Aufmerksamkeit als die Tatsache, dass das Christentum die weltweit am meisten unterdrückte Religionsgemeinschaft ist. 200 Millionen Christen werden ihres Glaubens wegen verfolgt. Ein im Auftrag der britischen Regierung erstellter Bericht, der im Mai vorgestellt wurde, stellt fest, dass das Ausmaß der Christenverfolgung es rechtfertigt, von Genozid zu sprechen. Am meisten gefährdet sind Christen in mehrheitlich muslimischen Ländern. Zugleich aber ist der Islam die am wenigsten verfolgte religiöse Minderheit.