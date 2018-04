Mit Zuckerbergs Entschuldigung ist der Datenskandal nicht vom Tisch

Goethe war bekanntlich ein fanatischer Zeitungsleser. Doch während seiner Arbeit am „Faust“ verschnürte er, gleichermaßen fasziniert und erschreckt von den Möglichkeiten des damals neuen Informationsmediums, seine Lieblingszeitungen ungeöffnet, um der Versuchung zu widerstehen, sie auch zu lesen. Die täglich neuen Weltwirklichkeiten sollten ihn nicht vom Nachdenken, Reflektieren und Schreiben ablenken. „Seit ich die Zeitungen nicht mehr lese, bin ich viel freieren Geistes“, schrieb er im März 1830 in einem Brief.

