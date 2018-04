Kulturpolitik: Altlasten der SPÖ und türkise Gebetsmühlen

Überraschung! Der erste Kulturausschuss unter türkis-blauer Regierung hat nun also tatsächlich stattgefunden. Kulturminister Gernot Blümel (der übrigens, kleiner Seitenblick, bei der Eröffnung der Gironcoli-Ausstellung im Mumok mit wirklich klugen Gedanken anstelle üblichen Politblablas überraschte) blieb reichlich vage, warf vorsichtshalber seine Gebetsmühle an und wiederholte im Kulturausschuss sein sattsam bekanntes Amtsverständnis, Politik für, nicht in und mit Kunst und Kultur machen zu wollen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2018)