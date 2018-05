Rücktrittswischiwaschi und neue Baustellen in Wiens Kulturpolitik

Gerade erst im Amt und schon steht Wiens zurecht mit Vorschusslorbeeren bekränzte Kulturstadträtin, Veronica Kaup-Hasler, vor einer wichtigen Personalentscheidung. Auch wenn Kunsthalle-Direktor Nicolaus Schafhausen den Job eh nicht sofort an den Nagel hängt, sondern erst 2019, also genau in der Mitte von ursprünglichem Vertragsende (2022) und Vertragsverlängerung (2016). Fähige Kunstmanager sind, entgegen anderslautender Gerüchte, eher rar, vor allem solche, die nicht fix an eine Institution gebunden sind.

