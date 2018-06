Was Pokémon Go und die Wiener Festwochen gemeinsam haben

Voriges Jahr konnte man sich bei der Lektüre des Wiener Festwochenprogrammhefts wenigstens noch schlapplachen, weil derart hochgeschwollen über niederschwellige Theaterformen geschwurbelt wurde. Und heuer? Haben die Kuratorinnen und Kuratoren brav die Trendränder und Subversivzentren nach Kraut und Rübigem abgegrast, haben Wien, wenn schon nicht zur hochkarätigen Theaterkunstmetropole, so zumindest zum bemühten Avantgarde-Dörfl gemacht und ihr Programm (sowie das dazugehörige Heft) mit einem neuen Begriff geflutet: immersiv. Immersiv? Ja, immersiv. So sexy, trendy, cool, so in und so mega.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2018)