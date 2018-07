Geld oder Leben: Was zählt in unserer Gesellschaft?

Ein zwölfjähriger Bub lächelt in die Kamera, er sitzt im Rollstuhl. Seine Ärmchen sind dünn. Das Schlucken fällt ihm bereits schwer. Der Bub heißt Georg, er leidet an Muskelschwund, ein teures Medikament namens Spinraza könnte sein Leiden mindern, sein Leben retten. Doch die steirische Krankenanstaltengesellschaft verweigert die Behandlung, weil nicht nachgewiesen sei, dass Spinraza auch bei Kindern wirke, die älter als zwei Jahre sind. Stimmt schon, Spinraza ist ein junges Medikament, die Langzeitwirkung folglich noch wenig erforscht. Aber was langzeitwirklich nachgewiesen ist: Georg wird ohne Medikament einen frühen, qualvollen, elenden Tod sterben. Dennoch folgte das Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz der Argumentation der Spitalsholding und verhängte, krass gesagt, die Todesstrafe über das Kind. Der Standpunkt der steirischen Spitalsholding ist zynisch, das Urteil des Grazer Landesgerichts beschämend für ein Land, das sich auf seine angeblich so hohen medizinischen und humanistischen Standards allerhand einbildet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2018)