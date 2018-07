Kultur ist uns angeblich teuer, aber die Kunst soll es billig geben

Manchmal fragt man sich schon. Beispielsweise, nach welchen Kriterien in diesem Land Kultursubventionen vergeben werden – oder auch nicht. Paulus Manker jedenfalls hat für sein großartiges, vom Publikum mit Standing Ovations bejubeltes Mammutunterfangen, „Die letzten Tage der Menschheit“ 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs in einer Wiener Neustädter Industriehalle mit einem Großaufgebot an Schauspielern als sechsstündiges, atemberaubendes, aufwühlendes, hochaktuelles Stationentheater aufzuführen, vom Bund nichts bekommen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.07.2018)