Einen Euro kann jede/r verkraften, den Tod eines Kindes nicht

In Österreich ist Sterbehilfe verboten. In einem Land mit Nazi-Vergangenheit bekommt Euthanasie einen beklemmenden Beiklang. Außerdem ist die Gefahr in einer zunehmend auf materialistischen Werten basierenden Gesellschaft groß, dass kranke, alte Menschen ihrem Leben nur deshalb ein Ende setzen lassen wollen, weil ihnen das Gefühl vermittelt wird, dem Staat und/oder ihrer Familie, wie es so unschön heißt, nur mehr zur Last zu fallen. Umso erstaunlicher, dass im reichen Land Österreich ein junges Leben offenbar für unwert befunden und in den Tod geschickt wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.07.2018)