Die unrühmliche Rolle der Pharmafirmen im Spiel um Leben und Tod

Zunächst: Danke, danke, danke! Danke, dass Sie für die Behandlung des an einer seltenen Muskelerkrankung leidenden zwölfjährigen Georg gespendet haben. Mit Ihrer großzügigen Hilfe kann Georg nun tatsächlich mit dem teuren Medikament Spinraza versorgt werden. In Heidelberg wird er gerade von Spezialisten vorbereitet, ein Arzt in Oberösterreich wird die weitere Betreuung übernehmen, das Spendenkonto ist geschlossen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.08.2018)