Schweigen der Eltern ist nicht Silber, aber Reden Gold für die Kinder

Ob in Balkonien, am Meer, in den Bergen, am See: Nutzen Sie die Ferien auch dazu, mit Ihren Kindern zu reden, je mehr, umso besser, und idealerweise in ganzen Sätzen, nicht nur in Befehlstönen und Verbotslitaneien. Denn elterliche Wortkargheit hat Auswirkungen, nämlich: lebenslanges Sprachdefizit der Kinder.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.08.2018)