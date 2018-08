Von Sprachdefiziten und mangelnder Chancengleichheit

Unlängst im Taxi. Der Fahrer, ein liebenswürdiger junger Mann, sprach Deutsch nur sehr gebrochen und mit starkem Akzent. Wir unterhielten uns übers herrliche Wetter, den stockenden Verkehr, über dies und das. Irgendwann fragte er, ob ich berufstätig sei. Aha, Journalistin, was macht so jemand? In einer Zeitung schreiben, interessant. Ob ich aus Wien sei? Eigentlich ja, aber ursprünglich käme ich aus Kärnten. Also nicht aus Österreich? Doch. Kleine Geografie-Nachhilfe. Dann fragte ich ihn ebenfalls nach seinen Wurzeln. Er sei Wiener, vor 25 Jahren hier geboren, sagte er stolz, die Urlaube verbringe er in der Türkei, der Heimat seiner Eltern, zu Hause fühle er sich in Wien. Recep Tayyip Erdoğan fand er übrigens super.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.08.2018)