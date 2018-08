Wo ist das Niemandsland zwischen Vergangenheit und Zukunft?

Sind alle Schlepper ultimativ geldgierige Schwerverbrecher, so wie jene Bande, die fast auf den Tag genau vor drei Jahren ihren Lkw auf dem Pannenstreifen zwischen Parndorf und Neusiedl stehen und mehr als siebzig Flüchtlinge, die sie in den Kühlraum gequetscht hatten, qualvoll sterben ließ? Gibt es nicht auch die anderen? So wie jene Fluchthelfer, die während der Nazizeit Tausende Juden in Sicherheit brachten und dabei ihr eigenes Leben riskierten? Oder die 1982 eine kleine iranische Familie in nächtlichen Gewaltmärschen über zerklüftetes, verschneites Gebirge in die Türkei schmuggelten, wo sie den Asylantrag für Österreich stellte? Der linksintellektuelle Vater war im Iran inhaftiert und gefoltert worden, die schwangere Mutter hatte mitgehört, als man darüber beriet, sie hinzurichten, da auch das ungeborene Kind bereits den Keim des Antiislamismus in sich trüge. Dieser ungeborene Sohn ist Arman T. Riahi, der mit seiner Komödie „Die Migrantigen“ fulminante Erfolge feierte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2018)