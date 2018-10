Liebe Kinder, sucht euch beizeiten reiche Eltern. Oder bleibt daheim!

Stimmt schon. Viele junge Menschen drängen hinaus in die große Welt. Blöd nur, dass die Finanzierung von Auslandsstudien für sie selbst und die dazugehörigen Eltern oft eine nur durch größte Anstrengungen und Entbehrungen überwindbare Hürde darstellt. Nehmen wir beispielsweise die Familie XY mit zwei Kindern. Das eine will in Italien, das andere in London studieren. Die Eltern sind im (prekären) Kunst- und Kulturbereich tätig, also: bildungsaffin, aber finanzschwach. Aber klar, für die Kinder nur das Beste. Schaffen wir!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.10.2018)