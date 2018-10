Das jüngste Geri-, äh, Gerücht ist nah und täglich druckfrisch

Ein Medienmanager ist in einen tödlichen Motorbootunfall verwickelt; weil er betrunken das Boot gelenkt haben soll, wird er in erster Instanz wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Ein steirischer Arzt – Bruder eines bekannten ÖVP-Politikers – soll seinen Kindern die Hölle auf Erden bereitet haben; er wird in erster Instanz freigesprochen. Ein ORF-Moderator wird von seiner ehemaligen Partnerin der häuslichen Gewalt beschuldigt, häppchenweise gelangen Textnachrichten an die mediale Öffentlichkeit: Der Fall ist gerichtsanhängig, der Fernsehmann beurlaubt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.10.2018)