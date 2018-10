Von sozialmedialer Schwatzsucht und akuter twitteröser Inkontinenz

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Unlängst ein Kollege: Wie ich das twitterante Shitstörmchen überstanden hätte, das ein Satz in einer meiner letzten Kolumnen offenbar ausgelöst habe? Oh, danke der Nachfrage, sehr gut, weil: Was man nicht weiß, macht einen ja bekanntlich nicht heiß. Hashtag? Not me! Kein Facebook, kein Twitter. An sozialmedialer Schwatzsucht und akuter twitteröser Inkontinenz laborieren eh schon genug Medienleute ebenso wie Politikerinnen und Politiker über alle Landesgrenzen und Parteifarben – ja, über alle Kontinente hinweg.

