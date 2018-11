Verstehen heißt nicht, automatisch dem Gegenüber recht zu geben

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Mein Vater, ein in der Wolle gefärbter ÖVPler, und ich trugen viele harte politische Auseinandersetzungen aus. Besonders gern ärgerte er mich mit dem Satz, er würde am Tag vor seinem Tod der SPÖ beitreten, nur damit es am Tag danach einen Roten weniger gebe. Als meine jugendliche Unduldsamkeit ab- und seine Altersmilde zunahm, stimmten wir überein, dass wir nicht übereinstimmten. Wir schärften und überdachten unsere eigenen Positionen, indem wir einander zuhörten, die Meinung des anderen respektierten und letztlich über uns selbst lachen konnten. Mein Vater ist lang tot. Als es für ihn ans Sterben gegangen war, war er naturgemäß mit existenzielleren Fragen beschäftigt als der richtigen oder falschen Parteizugehörigkeit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.11.2018)