Streitobjekt Schleier: Vorposten der Gewalt gegen Frauen?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Was von der Regierung kommt, kann nicht gut sein: Etwas in der Art dürfte Ex-SP-Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek durch den Kopf gegangen sein, als sie die dreistellige Frauennotrufnummer als Mumpitz geißelte, die von drei Regierungspolitikerinnen angekündigt wurde. Weil: Gibt eh schon eine Hotline. Richtig. Doch die ist zehnstellig und folglich ziemlich sperrig für den Akutfall. Daher, ja, je kürzer, umso besser. Und am besten wäre, wenn die Frauennotruf-Kurznummer von präventiven Gewalt- und Opferschutzmaßnahmen flankiert wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2019)