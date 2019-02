Vom N-Wort im Film zu Oscar-Preisen

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Unlängst wurde der Hollywood-Star Viggo Mortensen im „Kurier“ gefragt, was er Kritikern entgegne, weil er in einer Filmszene das „N-Wort“ in den Mund genommen habe. Echt jetzt? Freilich ist das N-Wort zu Recht verpönt, weil es diskriminierend und herabwürdigend ist. Der Skandal ist aber nicht das N-Wort im Film, sondern dass Mortensen es bei einer Podiumsdiskussion über Rassismus verwendet hatte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2019)