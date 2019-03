Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Ja, so ein Frauentag ist schon eine feine, wenngleich zwiespältige Angelegenheit, weil: Am 8. März produzieren Politiker und Politikerinnen (fast) jeglicher Weltanschauung zwar eine Flut an Müssen-wir-sollen-wir-brauchen-wir-werden-wir-Beruhigungsstehsätzen, die Medien handeln seitenweise Frauenthemen ab, Frauen sind und werden gefragt, Gehaltsscheren sowie Sinn und Unsinn der Quote emsig rauf- und runterdiskutiert. Doch am Tag danach herrscht wieder Alltag as usual, die meisten Politiker und Medien motten ihre Frauenbewegtheit sorgsam bis zum nächsten 8. März ein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)