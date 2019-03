Wenn eine Kleinstadt zwei Tage Weltliteraturhauptstadt ist

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Freilich, das mit dem Nebel ist jedes Jahr eine eher ungewisse Sache. Meist herrscht strahlender Sonnenschein, wenn sich Heidenreichstein nahe der tschechischen Grenze für zwei Tage in eine Weltliteraturhauptstadt verwandelt. Die Initiatoren und Motoren von Literatur im Nebel – das Ehepaar Rudolf und Christine Scholten, der Dichter Robert Schindel und ein kleines Team – liefern seit 13 Jahren ein Best-Practice-Beispiel dafür, was mit sehr wenig Geld und sehr viel Engagement möglich ist, nämlich: Weltklasseliteraten in das wirtschaftlich und kulturell nicht gerade boomende, klimatisch raue, wiewohl landschaftlich betörende Waldviertel einzuladen, wo dann die Besten der Schauspielzunft sowie Autorenkolleginnen und -kollegen aus dem Werk des jeweiligen Ehrengasts lesen. Festivaldramaturgin ist übrigens Bettina Hering, im Hauptberuf Schauspielchefin der Salzburger Festspiele.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.03.2019)