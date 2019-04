Paulus Mankers Manko: Er ist keine Frau

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Sicher, rasend diplomatisch ist Paulus Manker nicht. Subalternität gehört nicht zu seinen Charaktereigenschaften, Blatt vor den Mund nimmt er sich keins, von Politikern – „Ich weiß, Trotteln darf man ja nicht sagen“ – hält er eher wenig. Aber dass er ein grandioses Theatertier ist, beweist er seit Jahrzehnten mit seinen publikumsüberrannten Polydramen „Alma“, „Wagnerdämmerung “ und „Die letzten Tage der Menschheit“. Insofern höchst befremdlich, dass er von der Kommission, die im Auftrag von Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler eine neue künstlerische Leitung für das Volkstheater finden sollte, nicht einmal zum Hearing geladen wurde. An seinem Konzept kann es nicht liegen. Vermutlich ist Mankers größtes Manko aber sowieso nicht sein Temperament, sondern, dass er keine Frau ist. Denn die VT-Spitze soll, so pfeifen es die Spatzen vom Rathausdach, weiblich bleiben. Das ist ein nicht nur aus feministischer Sicht ehrenwertes Ziel, zumal die Theaterdirektorenlandschaft Wiens vornehmlich Männerzone ist. Aber sollte letztlich nicht doch das Konzept und nicht das Geschlecht entscheidend sein? Wie soll sich das Volkstheater positionieren, wenn Martin Kušej mit Klassikern und Zeitgenossen (und sehr viel mehr Subventionen) das Burgtheater publikumsattraktiv rocken und neu ausrichten wird? Und Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger längst höchst erfolgreich im ehdem volkstheaterangestammten Dramatiker- (und Zuschauer-)Pool fischt? More of the same wird es nicht bringen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.04.2019)