Bereits im September 2016 wurde die iranische Menschenrechtsaktivistin und Anwältin Nasrin Sotoudeh zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, am 13. Juni 2018 wurde sie verhaftet. Vor gut einem Monat habe sie, wie ihr Mann, Resa Chandan, auf Facebook schreibt, ein iranisches Revolutionsgericht in insgesamt sieben Anklagepunkten – etwa „Anstiftung zu Korruption und Prostitution“ und „offenes sündhaftes Auftreten in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch“ – für schuldig befunden und zu weiteren 33 Jahren Haft sowie 148 Peitschenhieben verurteilt. Am Prozess durften weder sie noch ein Anwalt ihrer Wahl teilnehmen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2019)