Ein Naturgesetz: Wer isst, muss irgendwann auch ausscheiden

Hallo. Ich heiße Vito und bin der Letztgeborene einer angesehenen Familie. Ich bin groß und schwarz, was für manche Menschen eine beängstigende Kombination ist. Aber ich bin das, was man einen gutmütigen Hund nennt, achte auf meine Gesundheit, bin durchgeimpft, gechippt, gehe regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen. Dass ich kastriert wurde, war zwar echt nicht mein größter Wunsch, aber das Leben ist trotzdem schön. Ich besuche die Schule, um zu verstehen, was mein Mensch von mir will. Und der lernt wiederum, was ich ihm mitteilen möchte. Wenn ich ausgehe, führe ich meinen Menschen immer an der Leine. Nur auf eigens für mich und meine Genossen markierten Spielplätzen lasse ich ihn frei. Öffentliche Verkehrsmittel, in denen mir verlässlich jemand auf die Zehen steigt, ohne sich zu entschuldigen, mich stattdessen angrantelt, benutze ich nur mit Mundschutz.