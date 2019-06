Die Kulturpolitik und das Prinzip Extrawurscht

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.06.2019)

Jetzt zum Meinungs-Newsletter anmelden Erhalten Sie täglich eine Auswahl der besten Meinungen der „Presse“-Redaktion. Ergänzt um Gastkommentare und den Kolumnen unserer „Querschreiber“. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft

Meistgelesen

Knatsch gab es zuletzt auch bei der Bestellung des Volkstheater-Direktors: 72 Bewerbungen gingen ein, darunter beispielsweise von Thomas Gratzer, der seit 2005 im Rabenhof-Theater a) Führungsqualitäten beweist und b) vorführt, wie cool, vielseitig, urban, erfolgreich und relevant für Besucher aller Alters- und Bildungsklassen heutiges Volkstheater sein kann. Wäre spannend gewesen, ihn an einem großen Haus werken zu lassen. Auch Paulus Manker reichte ein 50-seitiges Simultan-Bühnenkonzept ein. In der Wiener Neustädter Roigk-Halle zeigt er gerade Karl Kraus' „Die letzten Tage der Menschheit“ als siebenstündiges und vielstimmiges Stationentheater: Ein exzellentes Ensemble zelebriert ohne Mikroports und ohne Video-Spassettln das beklemmend aktuelle Weltuntergangsdrama, pro Vorstellung folgen 250 Menschen den Darstellern treppauf und -ab zu den verschiedenen Schauplätzen. 21 der 27 Vorführungen bis 1. September sind ausverkauft, nur für sechs gibt es noch Restkarten. Viele Besucher kommen mehrmals, viele von weit her.