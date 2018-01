Udo, seine Mutter und die „Moslem-Mama“: Eine traurige Geschichte

Man fragt sich ja manchmal, was manche Menschen so unbarmherzig macht, so schroff in ihrer Abwehr alles Fremden. Man rätselt, warum manche Eltern der heilige Zorn packt, wenn ihre Kinder mit einem türkischen Lied aus dem Kindergarten kommen, wenn sie stolz erzählen, dass sie in der Schule ein chinesisches Schriftzeichen gelernt, einen rumänischen Tanz geübt oder arabische Süßigkeiten gegessen haben. Und man staunt, wenn dieser Zorn direttissimo in politische Forderungen übersetzt wird und dabei jedes vernünftige Maß abhandenkommt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2018)