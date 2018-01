Rollenwechsel sind schwer: Noch holpert es bei allen

Es dauert ja immer eine Weile, bis man sich in einer neuen Umgebung zurechtfindet. Das ist beim Jobwechsel so, bei Änderungen in der Familienkonstellation oder auch nach einem Wohnungsumzug. Man wacht nachts auf, und statt mit schlafwandlerischer Sicherheit den Weg ins Bad zu finden, ist man verwirrt und stößt sich ständig irgendwo die Zehen an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2018)