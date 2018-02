Ordnung im ewigen Landhausstil: Leben auf dem Planeten Ikea

Es sind nur wenige Firmen, die der Gegenwart ihren Stempel aufgedrückt haben. Auf dem Technologie- und Kommunikationssektor sind das Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft: Sie beeinflussen, was wir tun und welche Informationen unsere Gedanken formen. Was Konsumgüter betrifft, ist die Auswahl der einflussreichsten Firmen schwieriger. Tetrapak gehört wohl dazu, Lego, Nestle, H&M. Die großen Autokonzerne. Sowie ganz sicher, die blau-gelbe Firma, deren Gründer vergangene Woche in seiner schwedischen Heimatstadt Älmhult gestorben ist: Ikea.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.02.2018)