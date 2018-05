Sie leben jetzt anderswo. Niemand möge je erfahren, wo das ist

Zehn Jahre und ein paar Tage ist es jetzt her, dass Josef Fritzl verhaftet wurde, wegen des Verdachts, seine Tochter 18 Jahre lang im Keller eingesperrt, sie vielhundertfach vergewaltigt und mit ihr sieben Kinder gezeugt zu haben. Der Keller ist jetzt mit einer dicken Betonschicht zugemauert. Der Täter ist verurteilt und sitzt lebenslänglich in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Er hat seinen Namen ändern lassen und dämmert, wenn man den wenigen Zeitungsberichten, die es über ihn gibt, glauben darf, in seiner Zelle einer Demenz entgegen.

Die befreite Tochter und ihre Kinder haben den Namen Fritzl ebenfalls abgelegt und tragen einen anderen. Sie leben jetzt „in einem anderen Bundesland“, mehr weiß man nicht. Man hat nie mehr etwas von ihnen gehört. Das ist eine gute Nachricht, von der es heutzutage leider viel zu wenige gibt.