Wer ernten will, muss den Erntehelfern auch genug zahlen

Wenn sie die Augen zumachten, träumten sie von reifen, saftigen Pfirsichen, die schwer von den Ästen der Bäume hängen. Obst pflücken, Geld verdienen, und sich dabei an Pfirsichen satt essen: Das war die allerletzte Hoffnung der Familie Joad in John Steinbecks Jahrhundertroman „Grapes of Wrath“ („Früchte des Zorns“).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.05.2018)