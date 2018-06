Politik täte gut daran, den Lehrern und Lehrerinnen zuzuhören

Man kann die Idee der Deutschförderklassen, die ja bis September eingerichtet werden sollen, grundsätzlich auf zwei Arten lesen. Erstens, die böswillige Lesart: Demnach will die Regierung Kinder in zwei Gruppen sortieren: Hier die „Hiesigen“, dort die „Fremden“; die einen mit deutscher Muttersprache, die anderen mit einem „Deutsch-Defizit“.

Auf dass die Letzteren, vom hoffnungsfrohen Moment ihres ersten Schultags an, verstehen, dass sie nicht richtig dazugehören. Auf dass die einen mit den anderen möglichst wenig in Berührung kommen. Auf dass zwischen den beiden Gruppen möglichst wenig Beziehung, Freundschaft, Verständnis entsteht und man keine gemeinsamen Erfahrungen macht. Für diese böswillige Lesart gibt es Indizien: Schließlich haben wir eine Regierungspartei, die Integration gar nicht wirklich erstrebenswert findet und – wo immer möglich – einen Keil zwischen In- und Ausländer zu treiben versucht.