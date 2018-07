Wie man zwischen sich und seine Kunden Barrikaden baut

Der Einstieg ist wichtig. Das ist bei vielem im Leben so. Bei einer Beziehung prägt sich der allererste Eindruck auf ewig in die gemeinsame Geschichte ein (und wird, wenn's denn gut geht, an jedem Hochzeitstag abgerufen). Stimmt hingegen gleich am Anfang irgendetwas nicht, steht alles Weitere unter keinem guten Stern. Das gilt für Songs, Romane, für jeden journalistischen Artikel. Entweder es packt einen sofort, dann bleibt man dran. Oder man ist genervt, dreht sich um und geht. Im digitalen Zeitalter noch schneller, weil man sich einfach wegklicken kann.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2018)