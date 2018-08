Erst schieben wir Lehrlinge ab. Dann die ökonomische Vernunft.

Lieber Harald Mahrer!

Ich wende mich an Sie persönlich, weil Sie angeblich einen guten Draht zum Bundeskanzler haben. Weil Sie als Chef der Wirtschaftskammer die Interessen der österreichischen Unternehmer und Unternehmerinnen (also auch meine) vertreten. Ich habe Sie nicht als völkischen Fundi in Erinnerung, sondern als vernünftigen, empathischen Menschen. Umso dringender muss ich Sie fragen, was ich einfach nicht begreifen kann: Wollen Sie das tatsächlich hinnehmen – die Abschiebung von mehreren Hundert fleißigen, bestens integrierten, von der österreichischen Wirtschaft dringend gebrauchten Lehrlingen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.08.2018)