Es kommt nicht darauf an, wie ein Mensch ausschaut, wie er spricht und wo er herkommt. Es kommt einzig und allein darauf an, was er sagt und tut: Das ist ein richtiges Prinzip. So soll es sein, und ich will mich grundsätzlich daran halten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2018)