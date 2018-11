Wenn wir so weitermachen, sind wir schon bald alle Ausländer

Mit einer erschütternden Meldung begann diese Woche. Sonntag wars, ein trüber, trostloser Novembertag, und die Regierung tat, was sie an solchen Tagen gern tut: Pressemeldungen ausschicken, die das Wort „Migrationshintergrund“ enthalten, und in denen möglichst abschreckende Dinge stehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.11.2018)