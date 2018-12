Ablenkung und Aufgabenteilung: Ein fast perfekter Plan

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Ein Jahr lang leben wir jetzt mit der Regierung Kurz. Langsam wird die Strategie deutlich, die hinter ihrer Politik steckt. Sie ist in ihrer Klarheit bestechend. Sie ist eigentlich ganz einfach. Und sie funktioniert – zumindest in den Umfragen – so gut, dass man sich fragt: Warum ist da eigentlich vorher noch nie jemand draufgekommen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2018)