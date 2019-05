Wie man mit der Prinzipienkeule Unheil anrichten kann

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.05.2019)

Jetzt zum Meinungs-Newsletter anmelden Erhalten Sie täglich eine Auswahl der besten Meinungen der „Presse“-Redaktion. Ergänzt um Gastkommentare und den Kolumnen unserer „Querschreiber“. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft

Meistgelesen

Jede Frau, die schon einmal schwanger war, weiß, wovon die Rede ist. Jeder Partner einer Schwangeren weiß es. Man spielt – zumindest im Kopf, zumindest insgeheim – die Was-wäre-wenn-Frage durch: Was sollen wir tun, wenn wir erfahren, dass unser Kind womöglich eine schwere Behinderung hat oder unheilbar krank sein wird? Wie viel wollen wir schon im Vorfeld über die Eventualitäten wissen? Wie werden wir damit umgehen? Was wird das verändern – an unserer Beziehung, unserer Familie, unseren Zukunftsplänen? Wovon werden wir unsere Entscheidung dann abhängig machen? Und wie entscheiden wir am Ende?