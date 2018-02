Wer sind „die Rechten“? Eine Begriffsverwirrung mit Folgen

Seit der Bildung der türkis-blauen Regierung leben sie wieder auf – in Artikeln, offenen Briefen oder auf der Straße: Die Warnungen vor den „Rechten“. Die „Offensive gegen Rechts“ rief etwa zur Demo gegen den Akademikerball auf, daran nahmen auch die „Omas gegen Rechts“ teil. Man skandierte „Gemeinsam gegen Sexismus, Rassismus, Kapitalismus und Sozialabbau. Offensiv, solidarisch, antifaschistisch“. Auf den Schildern stand „Nazis raus“ mit Abbildungen von Kurz und Strache. Etwas verwirrende Botschaften, die munter alles, was einen stört, unter dem Etikett „rechts“ und „Nazis“ in einen Topf werfen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2018)