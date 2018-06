Wut statt Dankbarkeit: Von der Schwierigkeit, „richtig“ zu helfen

Wut und Hass gegen Helfer war in den vergangenen Jahren im öffentlichen Diskurs ein dominierendes Thema. Bürger attackieren und diffamieren jene Menschen und Organisationen, die in selbstloser Weise Flüchtlingen helfen. Woher komme all die Wut und der Hass – vor allem in den sozialen Medien – gegen die Helfer? Man rätselte über das schlechte Gewissen, das jene, die nicht helfen, damit abwehren wollten. Die Helfer wiederum wurden in ihrer Haltung ob dieses Widerspruchs gestärkt, auf der richtigen Seite zu stehen, andererseits reagierten sie gekränkt.

Ein Phänomen, das in dieser Debatte nicht vorkam, ist auf den ersten Blick unerwartet und widersprüchlich: Was ist mit jenen gar nicht so seltenen Fällen, in denen Helfer mit der Wut jener konfrontiert sind, denen sie helfen? Wie ordnen sie diese für sie unerwartete Reaktion ein? Wie sollen sie damit umgehen?