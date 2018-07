Die Gewerkschaft verharrt in der Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts

Die Strategen der sonst gut kalkulierten Politik der Regierung hatten sich diesmal verrechnet. Der Zwölf-Stunden-Tag, so gut er angeblich gemeint war, wurde schlecht kommuniziert und das Gesetz ungenügend vorbereitet. Der Proteststurm der Gewerkschaft ist verständlich, auch wenn sie manches absichtlich missversteht, um ihre Mitglieder besser mobilisieren zu können. Nicht nachvollziehbar ist allerdings, welche Teilgewerkschaften sich am meisten erregen. Es gibt etwa kaum eine Gruppe, die besser abgesichert und geschützt ist und die mehr Privilegien genießt als die Eisenbahner. Dass ausgerechnet sie gestreikt haben, ist nicht logisch nachvollziehbar, außer, dass ihr Arbeitskampf politisch am meisten wehtut, weil er allgemein spürbar ist.