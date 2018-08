Sommer damals: Kaltbad, kühle Regentage und Sommerpullover

Heute erwarten wir einen der heißesten Tage des Jahres, im Osten werden die Temperaturen auf bis zu 30 Grad klettern.“ Wettermeldungen wie diese waren in den Sommern der 1970er-Jahre eine Seltenheit. 30 Grad Celsius galten als außergewöhnlich. Die alten Leute stöhnten, die Kinder jubelten. Endlich richtiges Badewetter. Man ging ins Kaltbad – das Freibad trug diesen Namen völlig zu Recht. Nach zehn Minuten Badevergnügen klapperten bereits die Zähne und die Lippen liefen blau an. Ebenso erging es Kindern beim Baden im See, es bedurfte einer gewissen Überwindung, sich in sehr kühle Fluten zu werfen. Private Swimmingpools waren eher selten, ihre Errichtung lohnte sich aufgrund der wenigen Badetage nicht, und falls vorhanden, war das Wasser ebenfalls meist eiskalt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.08.2018)