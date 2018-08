Wo sind all die alten schönen Bäume geblieben?

Österreich ist ein Land der Wälder. Und die Wälder dehnen sich sogar immer weiter aus. Dennoch sind unsere Bäume gefährdet, und man hat den Eindruck, dass es immer weniger gibt. Sie werden vor allem dort weniger, wo jeder einzelne dringend benötigt würde: in Gärten, entlang von Landstraßen, in Städten, an Feldrainen und Flüssen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.08.2018)