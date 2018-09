"Trümmerfrauen" werden wieder einmal zum Aufräumen geholt

Im März der Jahres 1918, der Krieg wütete bereits das vierte Jahr, schrieb ein junger Soldat seiner Frau einen Brief. Er stand an der Front, sie zu Hause, auf sich allein gestellt mit einem Baby, und musste im hungernden Wien ums Überleben kämpfen. „In den vergangenen zwei Jahren ließ ich dich machen, was du willst“, schrieb er vorwurfsvoll, „bloß das Kind ließ ich dich nicht zur Gretel geben. Sonst legte ich deinen Entschlüssen nichts in den Weg.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.10.2018)