Macht über Leben und Tod: Wenn ärztliche Kunst überfordert

Durch die an sich segensreichen Errungenschaften der modernen Medizin geraten wir zunehmend in Situationen, die sich früher nicht stellten. Das beginnt bereits vor der Geburt eines Kindes. Heute wird bei künstlich gezeugten Embryonen durch die Präimplantationsdiagnostik geprüft, ob sie überhaupt eine Chance erhalten, auf die Welt zu kommen. Auch bei regulären Schwangerschaften legt man den werdenden Müttern nahe, ein umfassendes Screening zu machen, also nach „Schädigungen“ des Kindes zu suchen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.10.2018)