Personal, Sparen, Desorganisation: Die wahren Probleme des AKH

Tagelang kam er nicht aus den Schlagzeilen: Jener Primar, der mutmaßlich nicht selbst operierte, obwohl dies so vermerkt war. Als Beobachter der Vorgänge im Wiener AKH, ob als Patient oder als Angehöriger, wundert man sich, dass dies offenbar der einzige und gravierendste Missstand sein soll. Es gibt nämlich eine Fülle an Problemen und offenkundigen Mängeln in Österreichs größtem Krankenhaus, die viel schwerwiegendere Auswirkungen auf die Patienten haben. Darüber wird oder darf jedoch nicht gesprochen werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.11.2018)